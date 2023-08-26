Роналду высказался о лиге Саудовской Аравии

Издание пишет, что Криштиану Роналду, «уважаемый лидер «Аль-Насра», выразил благодарность за свое пребывание в Саудовской Аравии». Он назвал саудовскую лигу будущим претендентом на звание одного из ведущих футбольных соревнований мира.