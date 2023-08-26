Роналду высказался о лиге Саудовской Аравии
Футбольная лига Саудовской Аравии скоро составит конкуренцию Лиге чемпионов УЕФА и другим статусным соревнованиям. Такое мнение выразил звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португальца цитирует Saudi Gazette.
Издание пишет, что Криштиану Роналду, «уважаемый лидер «Аль-Насра», выразил благодарность за свое пребывание в Саудовской Аравии». Он назвал саудовскую лигу будущим претендентом на звание одного из ведущих футбольных соревнований мира.
«Я твердо верю, что саудовская лига готова конкурировать с самыми почитаемыми турнирами мира. Впечатляет, что лига привлекает столь уважаемые таланты», - сказал Роналду после матча «Аль-Наср» - «Аль-Фатх»(5:0), где он сделал хет-трик.
Португалец добавил, что искренне благодарен королевству за гостеприимство, и намерен «внести свой вклад в саудовский футбол».
Роналду также подчеркнул постоянный прогресс своей команды,
«Поддержка Роналду вкупе с недавним притоком известных футбольных имен вызвали пылкие ожидания у поклонников саудовской лиги. Они с нетерпением ожидают растущего статуса лиги на мировой арене», - подытожила Saudi Gazette.
На этой неделе команда Роналду пробилась в групповой этап азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср» победил клуб «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ со счётом 4:2.