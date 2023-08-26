Мамаев рассказал о драке в сборной России на Евро-2016

«По словам Эдуарда Безуглова, мне досталось в тренажерном зале? Не думаю, что эту ситуацию вообще надо комментировать, так как она касается сборной. Я плохого ничего не делал и хотел сгладить углы.



Что такого в этом инциденте? Он совершенно обычный, ну, разбитая бровь. Я имею в виду обычный с точки зрения мужского коллектива. Если глобализировать, можно раздуть как угодно. Разбитая бровь, что в этом такого? В игре мне сколько раз ее разбивали, зашивали — идешь, играешь», — сказал Мамаев.