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Канчельскис прокомментировал слова Тарасовой о смене гражданства футболистами

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о российских футболистах. Об этом пишет портал Metaratings.ru.

Канчельскис прокомментировал слова Тарасовой о смене гражданства футболистами
© РИА Новости

Тарасова предположила ранее, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство потому, что не востребованы крупными клубами.

Андрей Канчельскис отметил, что для того, чтобы клубы заинтересовались в игроках, им не требуется менять гражданство.

Футболист пояснил, что для получения приглашений от руководства ФК достаточно соответствовать их требованиям.

По его мнению, в сегмент футбольных трансферов в настоящее время активно вмешивается политика. Он добавил, что политику и спорт не следует смешивать, но это все же произошло.

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