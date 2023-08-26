Канчельскис прокомментировал слова Тарасовой о смене гражданства футболистами

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о российских футболистах. Об этом пишет портал Metaratings.ru.

Тарасова предположила ранее, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство потому, что не востребованы крупными клубами.

Андрей Канчельскис отметил, что для того, чтобы клубы заинтересовались в игроках, им не требуется менять гражданство.

Футболист пояснил, что для получения приглашений от руководства ФК достаточно соответствовать их требованиям.