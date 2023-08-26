Президент Федерации футбола Испании отстранен из-за поцелуя с футболисткой

ФИФА временно отстранила от должности Луиса Рубиалеса - президента Федерации футбола Испании, поцеловавшего игрока-женщину. Об этом сообщает AP.

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Отмечается, что данная временная мера необходима дисциплинарному комитету ФИФА на время расследования

Рубиалесу запрещена любая деятельность, связанная с футболом, в течение 90 дней. Решение действует на международном и национальном уровне.

ФИФА также запретила президенту федерации любое общение с футболисткой Дженнифер Эрмосо и ее близкими: «лично или через третьи лица». Это необходимо, чтобы «защитить фундаментальные права» спортсменки.

Накануне игроки женской сборной Испании объявили, что больше не будут играть в футбол, если президент федерации футбола страны не уйдет в отставку.

Инцидент произошел после финала на чемпионате мира среди женщин. В финале испанки одержали победу, Рубилес не смог сдержать эмоций и поцеловал игрока Дженни Эрмосо в губы.

Поцелуй омрачил празднование, в последующие дни критику в адрес Рубиалеса подхватили феминистские организации.

Сам он остался непреклонен и заявил, что не подаст в отставку, несмотря на огромное публичное давление.

На экстренной ассамблее федерации в Мадриде Рубиалес повторил четыре раз подряд:

«Я не уйду в отставку!»