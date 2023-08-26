«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ, забив четыре мяча

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимал «Урал». Встреча между командами проходила на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Стартовый свисток главного арбитра матча Артёма Чистякова прозвучал в 15:00 мск.

Хозяева вышли вперёд уже на восьмой минуте матча усилиями форварда Ивана Сергеева. На 30-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра увеличил преимущество своей команды. В концовке первого тайма Клаудиньо сделал счёт разгромным. На 69-й минуте Кассьерра забил свой второй мяч, оформив дубль.