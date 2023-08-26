Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Уралом»

«Хорошая игра, хороший результат. Рад за команду. Сегодня нам были недоступны три центральных защитника, тем не менее, в схеме с тройкой ЦЗ наша игра более надежна. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.