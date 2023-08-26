Работа Юрана не вызывает вопросов у руководства футбольного клуба "Пари Нижний Новгород"

Работа Сергея Юрана на посту главного тренера не вызывает вопросов у руководства клуба «Пари НН». Об этом заявил председатель совета директоров нижегородской команды Дмитрий Кондратов, передает ТАСС.

«У меня работа Сергея Николаевича только положительные пока вызывает эмоции, пусть работает, никаких вопросов по нему на данный момент нет», - сказал Кондратов.

По его словам, руководство будет отслеживать прогресс команды. Уже сейчас видна положительная динамика в игре. В «Пари НН» пришло много новичков, включая легионеров, которым необходимо адаптироваться.

Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов также отметил, что испытывает положительные эмоции от работы Юрана.

Юран возглавил «Пари НН» начале апреля, сменив тренера Артема Горлова. После пяти игр нижегородцы набрали 4 очка и занимают 14 место в турнирной таблице.