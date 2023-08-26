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Работа Юрана не вызывает вопросов у руководства футбольного клуба "Пари Нижний Новгород"

Работа Сергея Юрана на посту главного тренера не вызывает вопросов у руководства клуба «Пари НН». Об этом заявил председатель совета директоров нижегородской команды Дмитрий Кондратов, передает ТАСС.

Работа Юрана не вызывает вопросов у руководства футбольного клуба "Пари Нижний Новгород"
© РИА Новости

«У меня работа Сергея Николаевича только положительные пока вызывает эмоции, пусть работает, никаких вопросов по нему на данный момент нет», - сказал Кондратов.

По его словам, руководство будет отслеживать прогресс команды. Уже сейчас видна положительная динамика в игре. В «Пари НН» пришло много новичков, включая легионеров, которым необходимо адаптироваться.

Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов также отметил, что испытывает положительные эмоции от работы Юрана.

Юран возглавил «Пари НН» начале апреля, сменив тренера Артема Горлова. После пяти игр нижегородцы набрали 4 очка и занимают 14 место в турнирной таблице.

В субботу команда сыграет дома с «Ростовом».

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