«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ, сравняв счет в компенсированное время
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в домашнем матче шестого тура МИР РПЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе гостей голы забили Денис Макаров (59 я минута) и Дмитрий Скопинцев (74). У казанцев отличились Мирлинд Даку, реализовавший пенальти (45+1), и Джоэль Фамейе, сравнявший счет на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
На 56 й минуте защитник москвичей Николас Маричаль получил вторую желтую карточку за блокировку соперника в центре поля и был удален.
Команда под руководством Марцела Лички набрала 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (6) идет на 11 й строчке.
В следующем матче «Динамо» 3 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», а казанцы днем ранее встретятся с «ПАРИ НН» на выезде.