«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ, сравняв счет в компенсированное время

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в домашнем матче шестого тура МИР РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей голы забили Денис Макаров (59 я минута) и Дмитрий Скопинцев (74). У казанцев отличились Мирлинд Даку, реализовавший пенальти (45+1), и Джоэль Фамейе, сравнявший счет на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

На 56 й минуте защитник москвичей Николас Маричаль получил вторую желтую карточку за блокировку соперника в центре поля и был удален.

Команда под руководством Марцела Лички набрала 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (6) идет на 11 й строчке.