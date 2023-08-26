Тренер «Рубина» прокомментировал результат матча с «Динамо»

«Недоволен результатом. Когда ты ведёшь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить матч до победы, но видите, как случается. Да, голы в наши ворота очень красивые, но акцентировать внимание на этом не стоит. Нужно найти, почему к этому пришло, где допустили ошибку.



Нужно отдать должное команде: после пропущенных мячей играли до конца, пытались оказать давление, сравняли счет. Сегодня играли с очень хорошим соперником, у которого хороший состав. После двух матчей с такими командами взяли четыре очка. Нужно двигаться дальше и искать очки в других играх.



После второго пропущенного гола стали играть рискованно, высоко атаковать. Были эпизоды, которые можно было завершать, но не получилось. Эта реакция мне понравилась, у команды было желание не проиграть», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».