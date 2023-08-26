«ПАРИ НН» дома обыграл «Ростов» в 6‑м туре РПЛ
Нижегородский «ПАРИ НН» одержал победу над «Ростовом» в матче шестого тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч забил Николай Калинский. Арбитр Сергей Чебан назначил 11 метровый удар после нарушения защитника «Ростова» Виктора Мелехина. Форвард нижегородцев Тимур Сулейманов не сумел реализовать пенальти: голкипер Сергей Песьяков парировал удар. Калинский отличился на 60 й минуте на добивании.
«ПАРИ НН», набрав семь очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (7) идет десятым.
В следующем туре команда Сергея Юрана примет казанский «Рубин» 2 сентября, днем позже ростовский клуб дома сыграет с московским «Динамо».