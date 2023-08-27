Месси прокомментировал дебют в МЛС

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси на своей страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кратко высказался о своем дебюте за команду в МЛС, поблагодарив Нью-Йорк, в котором это произошло.

«Хорошая победа при нашем возвращении к играм в МЛС! Спасибо, Нью-Йорк», — написал Месси.

Форвард дебютировал за «Интер Майами в ночь на 27 августа в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз». Футболист не попал в стартовый состав, вышел на поле на 60-й минуте игры и забил мяч на 89-й минуте.

После девяти игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

«Интер Майами» сыграет также в финале Открытого кубка США, соперником клуба стал «Хьюстон».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за «Интер Майами», отличившись со штрафного в первом матче.