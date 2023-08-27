Бразильский футболист клуба РПЛ получил российский паспорт

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был. У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском», — сказал Селюк.