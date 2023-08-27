В "Оренбурге" объяснили причины подписания контракта с тренером Деограсией

"Контракт с Давидом Деограсией рассчитан на этот сезон, если команда сохранит место в РПЛ [Мир - Российской премьер-лиге], то будет автоматическая пролонгация соглашения, - сказал Андреев. - Мы планируем в зону стыковых матчей не попадать, напрямую сохранить место в элите. Мы с Давидом не два дня знакомы, он уже шестой месяц здесь, мы постоянно в тесном контакте, поэтому все, что он хочет, для нас понятно. Мы не стали искать тренера на стороне, пришли к решению, что сейчас нужно пригласить на эту работу Давида, хотя он очень хорошо выстроил работу в академии. Сейчас будем искать ему замену в академии".