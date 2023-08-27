Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Слуцкого в адрес журналиста

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит слова бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого, сказанные в адрес журналиста Виталия Бородина, сообщает «РБ Спорт».

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Напомним, ранее произошёл скандальный эпизод с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и журналиста «РБ Спорт» Бородина. Футболист пообещал засунуть ему телефон в одно место, если тот ещё раз к нему подойдёт.

Экс-тренер сборной Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал журналиста 19-летним дебилом, в связи с чем его высказывание рассмотрит комитет по этике.