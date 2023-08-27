"Динамо" объявило о переходе мексиканского футболиста Чавеса

Чавесу 27 лет, с июля 2019 года он выступал за мексиканскую "Пачуку". В составе команды игрок провел 143 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В сезоне-2022/23 футболист вместе с клубом стал чемпионом Мексики. 22 июля пресс-служба "Пачуки" сообщила, что контракт с Чавесом будет расторгнут для перехода в "Динамо",поскольку клуб не может осуществлять операции с командами из России из-за санкций.