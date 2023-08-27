Мостовой: хавбек Карраскаль усилит "Динамо"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что для него было очевидно, что легионеры Хесус Медина и Хорхе Карраскаль не задержатся надолго в московском ЦСКА, а также связал их уход с трудностями во взаимоотношениях с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Наверное, оба были в непростых отношениях с Федотовым. Что-то пошло не так. Но «Динамо» приобрело хорошего футболиста, уровень у него есть, сто процентов усилит команду. А в ЦСКА пока непонятно, как и что будет. Там вообще играть некому», — заявил Мостовой.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Карраскаль принял участие в 37 матчах, забив семь мячей и отдав две результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В сезоне-2023/24 на поле в составе ЦСКА Карраскаль не выходил.

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта» и подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. В составе армейского клуба хавбек стал серебряным призером РПЛ прошлого сезона и обладателем Кубка России.