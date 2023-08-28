Сборная России может сыграть с олимпийской сборной Египта

Национальная команда России по футболу в сентябре может провести матч с олимпийской сборной Египта. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Российский Футбольный Союз практически договорился о проведении товарищеского матча с олимпийской сборной Египта. Команда Валерия Карпина в рамках осеннего сбора с большой долей вероятности сыграет на выезде в Египте.

Речь РФС уже подтверждал матч со сборной Катара в Дохе. Встреча запланирована на 12 сентября.