Кожевников поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

«Я хочу поддержать Дзюбу в эпизоде с журналистом. Что было делать Дзюбе, если за ним идут? Если человек идёт до машины, а у него вызывают какую-то резкость, то это проблема журналиста. Поэтому я его поддержу. Какая-то журналистская этика быть должна, нельзя себя так вести. Почему осуждают Дзюбу, а не журналиста?», — приводит слова Кожевникова legalbet.