Кожевников поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников вступился за нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в конфликте с журналистом.
«Я хочу поддержать Дзюбу в эпизоде с журналистом. Что было делать Дзюбе, если за ним идут? Если человек идёт до машины, а у него вызывают какую-то резкость, то это проблема журналиста. Поэтому я его поддержу. Какая-то журналистская этика быть должна, нельзя себя так вести. Почему осуждают Дзюбу, а не журналиста?», — приводит слова Кожевникова legalbet.
После матча четвертого тура РПЛ «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1) журналист «РБ Спорт» последовал за Дзюбой за пределами стадиона. Журналист спросил: «Не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьёте не больше двух мячей?».
Сначала Дзюба проигнорировал вопрос. После второго обращения футболист пригрозил корреспонденту, что «засунет ему телефон в одно место».
КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно за «оскорбительное поведение».