Форвард «Манчестер Сити» Холанд подвергся атаке фаната во время матча

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подвергся атаке со стороны болельщика во время матча чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед». Мужчина прыгнул на игрока с трибун, которые на стадионе «Брэммел Лэйн» располагаются близко к полю. Охрана довольно быстро среагировала и увела нарушителя.

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Напомним, несколько минут назад завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Финальный свисток главного арбитра встречи Джарреда Джиллетта зафиксировал победу «горожан» с минимальным перевесом в счёте (2:1).