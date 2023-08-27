Голевая передача Кварацхелии помогла "Наполи" победить "Сассуоло"

Действующий чемпион Италии "Наполи" одержал победу в большинстве над "Сассуоло" в домашнем матче 2-го тура Серии А. Игра состоялась на стадионе Диего Армандо Марадоны в Неаполе. Финальный свисток зафиксировал результат 2:0 в пользу "Наполи". На 16-й минуте лучший бомбардир Серии А прошлого сезона Виктор Осимхен вывел хозяев вперед - 1:0. С 52-й минуты "адзурри" играли в большинстве после удаления за неспортивное поведение футболиста "Сассуоло" Лопеса.