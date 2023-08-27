Голевая передача Кварацхелии помогла "Наполи" победить "Сассуоло"

Голевая передача Кварацхелии помогла "Наполи" дома победить "Сассуоло" в Серии А
Действующий чемпион Италии "Наполи" одержал победу в большинстве над "Сассуоло" в домашнем матче 2-го тура Серии А. Игра состоялась на стадионе Диего Армандо Марадоны в Неаполе. Финальный свисток зафиксировал результат 2:0 в пользу "Наполи". На 16-й минуте лучший бомбардир Серии А прошлого сезона Виктор Осимхен вывел хозяев вперед - 1:0. С 52-й минуты "адзурри" играли в большинстве после удаления за неспортивное поведение футболиста "Сассуоло" Лопеса.
На 60-й минуте Распадори не реализовал пенальти. Спустя минуту на поле появился вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Уже на 64-й минуте экс-нападающий "Локомотива" и "Рубина" сделал голевую передачу на Ди Лоренцо, удвоившего счет - 2:0.
После двух туров "Наполи" набрал 6 очков и делит верхнюю строчку в таблице чемпионата Италии с "Миланом" и "Вероной".
Чемпионат Италии. 2-й тур
"Наполи" 2:0 "Сассуоло"
Голы: Осимхен, 16 (пен.), Ди Лоренцо, 64.
Нереализованный пенальти: Распадори, 60.
Удаление: Лопес, 52.