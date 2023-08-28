Ловчев высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024

«У нас в оценке чемпионской гонки я слышу, что вот-вот «Зенит» оступится, у него тяжелый старт, ушли Кузяев и Малком, и у всех остальных появился шанс. Да, появился, Питер действительно не очень удачно стартовал. Но это же не значит, что чемпион сам придет и сложит полномочия. Титулы вырываются, их завоевывают. Надо самим не ошибаться и отладить ситуацию в клубе и команде.



А у нас у ЦСКА уходят игроки, у команды просто нет скамейки запасных, и замену им находят только по ходу стартового отрезка, в «Спартаке» тренер поплыл и по ходу этого плавания ищет схему и постоянно тасует состав, в «Локо» главный форвард шутит и скандалит — о повторении весеннего отрезка речи не идет. Кроме того, в «Спартаке» огромные проблемы с обороной, которые не решаются. Класс игроков линии защиты низкий. «Зенит» же быстро перестроился, нашел оптимальный состав и уже отъезд Малкома не выглядит трагичным — потому что заиграл Касьерра, а Вендел просто рвет. Какие тогда будут вопросы к «Зениту», если они просто сейчас лучше всех играют в футбол, там самый классный состав и там лучше всех в РПЛ разобрались с проблемами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.