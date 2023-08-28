«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» близки к обмену полузащитниками

Как сообщает Bild, на приобретении 26-летнего опорного полузащитника настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Источник отмечает, что если «Бавария» захочет заполучить Мактоминея, то им придётся отпустить в аренду в «МЮ» полузащитника Райана Гравенберха, хорошо знакомого главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу по совместной работе в «Аяксе».