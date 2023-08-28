«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» близки к обмену полузащитниками
Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски усиления полузащиты. Немецкий клуб хочет арендовать хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотта Мактоминея.
Как сообщает Bild, на приобретении 26-летнего опорного полузащитника настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Источник отмечает, что если «Бавария» захочет заполучить Мактоминея, то им придётся отпустить в аренду в «МЮ» полузащитника Райана Гравенберха, хорошо знакомого главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу по совместной работе в «Аяксе».
В нынешнем сезоне Скотт Мактоминей дважды появлялся на поле в составе «Манчестер Юнайтед», отыграв в общей сложности лишь 7 минут. На счету Гравенберха 9 минут в двух турах немецкой Бундеслиги.