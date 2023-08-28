Экс-генменеджер «Спартака» заявил о появлении в команде «обиженных»

«Хуже, чем в матче с «Ахматом», «Спартак» в этом сезоне выглядел только в Екатеринбурге. Как и многие, не пойму Гильермо Абаскаля. Зачем он все время меняет состав? Его же надо наигрывать! Абаскаль же постоянно тасует игроков.



Каждый раз у «Спартака» новое сочетание. Даже двух матчей одним составом команда не сыграла. А постоянная ротация приводит к появлению обиженных. Люди играть не хотят, выходят на поле без должного настроя», — сказал Хаджи.