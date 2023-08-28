Тренер Шалимов высказался о важности Дзюбы для "Локомотива"

«С возвращением Дзюбы «Локомотив» играет по другому. Его присутствие структурирует игру. Он находится впереди, от него исходит опасность, он стягивает внимание к себе. Команда выстраивается куда более четко с присутствием Дзюбы в составе.



Дзюба четко занимает свою позицию, не надо туда лезть. Молодежь ведет себя по другому, он является авторитетом для них.



Артем почти за все мячи цепляется, это очень важный момент. Особенно в условиях сложного поля в Сочи. Это большой плюс», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».