ПСЖ готов заплатить €70 млн за нападающего «Айнтрахту»

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани может сменить клубную прописку. По информации Sky, на нападающего претендует «ПСЖ». Парижский клуб готов предложить за Коло Муани € 70 млн +€ 10 млн в качестве бонусов.

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При этом на замену Рандалю «Айнтрахт» хочет получить форварда «ПСЖ» Уго Экитике. Парижане готовы отпустить своего действующего нападающего по сниженному прайсу.

Ранее сообщалось, что франкфуртцы отклонили первое предложение «ПСЖ» по трансферу 24-летнего Коло Муани в размере € 60 млн + € 10 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне француз провёл за «Айнтрахт» три матча и забил два гола. Его контракт с немецким клубом истекает в июне 2027 года.