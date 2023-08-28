Травма Винисиуса оказалась серьезнее, чем ожидалось

Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы.
Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой».
По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы. Из-за этого он может пропустить от 4 до 6 недель.
Подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра подтверждает As, по их оценке, Винисиус пропустит 4-5 недель.
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