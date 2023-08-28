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Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы.

Травма Винисиуса оказалась серьезнее, чем ожидалось
© Sports.ru

Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой».

По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы. Из-за этого он может пропустить от 4 до 6 недель.

Подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра подтверждает As, по их оценке, Винисиус пропустит 4-5 недель.