Канчельскис выбрал самого скандального игрока РПЛ

Экс-игрок «МЮ» выбрал самого скандального игрока РПЛ
Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис верит, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сможет еще набрать свою форму в очередной раз. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Ну такой уж характер у человека — любит повышенное внимание. Артем, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ. Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артем еще наберет форму и в очередной раз подтвердит свой уровень. Просто он уже возрастной футболист, ему надо чуть больше времени на раскачку», — сказал Канчельскис.
27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба.
В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами. За оскорбление одного из них он двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей.