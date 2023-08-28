КДК рассмотрит скандирование мата болельщиками «Спартака» на матче с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит скандирование нецензурной лексики болельщиками «Спартака» на матче с «Ахматом»
Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит скандирование нецензурной лексики болельщиками «Спартака» во время матча с «Ахматом», сообщил «Матч ТВ» глава КДК Артур Григорьянц.
Встреча шестого тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» прошла 26 августа в Москве и завершилась со счетом 0:0.
— По премьер лиге будем рассматривать один вопрос: скандирование болельщиками «Спартака» нецензурной лексики на матче с «Ахматом», — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
КДК РФС рассмотрит скандирование нецензурной лексики болельщиками «Спартака» на матче с «Ахматом»
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