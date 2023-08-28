Президент египетского «Аль-Иттихада» оценил шансы провести матч с «Зенитом»

«В соответствии с недавно достигнутой договорённостью о клубном партнерстве между нашими клубами на 8 сентября запланирован товарищеский матч молодежных команд «Зенита» и «Аль-Иттихада».



Будущие матчи и мероприятия с участием обеих команд разных возрастов на данный момент находятся на стадии рассмотрения. В случае достижения договоренности всё будет сразу же анонсировано», — цитирует Муселхи «Спорт-экспресс».