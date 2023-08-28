Московский ЦСКА объявил о начале сотрудничества с «Фиксиками»

Целью сотрудничества станет популяризация футбола среди юного поколения и вовлечения детей в занятия спортом. В рамках сотрудничества первым матчем с участием анимационных персонажей станет встреча 7-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом», которая состоится 3 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Болельщиков, пришедших на встречу красно-синих и сине-бело-голубых будет ждать специальное шоу «Фикси-шоу», квиз, посвящённый футболу и мультсериалу, а также мастер-классы, конкурсы и подарки от героев анимационной ленты.