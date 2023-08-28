Испанский тренер «Оренбурга» отреагировал на фразу, что его называют «ноунеймом»

Испанский тренер «Оренбурга» Деограсия отреагировал на фразу, что его называют «ноунеймом»
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия сказал «Матч ТВ», что уважает мнение людей, которые называют испанца никому не известным специалистом.
22 августа «Оренбург» официально объявил об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера, специалист покинул клуб по семейным причинам. Его заменил 50 летний испанец Деограсия, ранее занимавший должность главного тренера академии команды.
В дебютном матче испанского специалиста «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче шестого тура МИР РПЛ со счетом 1:1.
— Многие эксперты в России говорят, что клуб назначил никому не известного специалиста, у которого ничего не получится. Вас обижают такие слова?
— Уважаю мнение всех людей.
— Неужели не обидно, что вас называют «ноунеймом»? Хотя подобное говорили и о прежнем тренере «Спартака» Паоло Ваноли, который за полгода выиграл Кубок России. Сомневались и в Массимо Каррере, который за один сезон сделал «Спартак» чемпионом, чего с клубом не происходило долгих 16 лет.
— Думаю, в футбольном мире есть место для всех. Главное — уважать друг друга, а время покажет, — заявил Деограсия «Матч ТВ».