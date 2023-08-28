Испанский тренер «Оренбурга» отреагировал на фразу, что его называют «ноунеймом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия сказал «Матч ТВ», что уважает мнение людей, которые называют испанца никому не известным специалистом.

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22 августа «Оренбург» официально объявил об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера, специалист покинул клуб по семейным причинам. Его заменил 50 летний испанец Деограсия, ранее занимавший должность главного тренера академии команды.

В дебютном матче испанского специалиста «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче шестого тура МИР РПЛ со счетом 1:1.

— Многие эксперты в России говорят, что клуб назначил никому не известного специалиста, у которого ничего не получится. Вас обижают такие слова?

— Уважаю мнение всех людей.

— Неужели не обидно, что вас называют «ноунеймом»? Хотя подобное говорили и о прежнем тренере «Спартака» Паоло Ваноли, который за полгода выиграл Кубок России. Сомневались и в Массимо Каррере, который за один сезон сделал «Спартак» чемпионом, чего с клубом не происходило долгих 16 лет.