Дзюба объяснил, зачем нужен «Локомотиву»

«Связана ли победа с моим возвращением в состав? Не совсем. С одной стороны, возможно, да. Команде необходим форвард, который будет цепляться за мячи, особенно на таком поле. С другой стороны, это может быть какое-то стечение обстоятельств. Не знаю, не мне судить. Моя задача — помочь команде. Для меня нет ничего важнее победы. Если с этим посылом все футболисты будут играть, а я не сомневаюсь, что для большинства это именно так, тогда у нас большое будущее», — сказал Дзюба.