«Бенфика» отказала ЦСКА в аренде защитника

ЦСКА пытался договориться о приобретении защитника «Бенфики» Жоао Виктора. Однако российский клуб не сумел уговорить лиссабонцев отпустить футболиста в Москву.

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Как сообщает «Чемпионат», ЦСКА хотел арендовать Жоао Виктора на сезон-2023/2024 с правом последующего выкупа, однако «Бенфику» не устроило это предложение. Источник отмечает, что интерес к футболисту также проявляет столичный «Локомотив».

Жоао Виктор является универсальным игроком в линии обороны. 25-летний бразилец способен играть на месте центрального и правого крайнего защитника. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7 млн.