«Бенфика» отказала ЦСКА в аренде защитника

ЦСКА пытался договориться о приобретении защитника «Бенфики» Жоао Виктора. Однако российский клуб не сумел уговорить лиссабонцев отпустить футболиста в Москву.
Как сообщает «Чемпионат», ЦСКА хотел арендовать Жоао Виктора на сезон-2023/2024 с правом последующего выкупа, однако «Бенфику» не устроило это предложение. Источник отмечает, что интерес к футболисту также проявляет столичный «Локомотив».
Жоао Виктор является универсальным игроком в линии обороны. 25-летний бразилец способен играть на месте центрального и правого крайнего защитника. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7 млн.
В минувшем сезоне Виктор выступал на правах аренды во французском «Нанте. Во французской Лиге 1 защитник провёл 13 матчей и записал на свой счёт одну результативную передачу.