Новичок «Динамо» рассказал о разговоре с Месси перед переездом в Россию

Новичок московского «Динамо», мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал, что перед своим переездом в Россию встречался с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, а также раскрыл подробности их разговора. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет, о России не говорили. У нас есть общий друг, который играл в Мексике, а сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями. Немного пообщались о жизни в Америке. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то такого подробного не было», — заявил Чавес.

Луис Чавес с 2019 года выступал за мексиканскую «Пачуку». В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач. В его активе 21 игра за сборную Мексики. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €8 млн. Официально о его трансфере «Динамо» объявило 27 августа, контракт подписан по схеме 4+1.