Первак оценил возможный приход Карпина в «Спартак»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, мог бы наставник «Ростова» Валерий Карпин вернуться в «Спартак».
Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля набрали одно очко в трёх последних матчах РПЛ.
– Вроде как Карпин все-таки нашел свое место, где ему очень нравится. Но вдруг с ним втихаря кто-то ведет переговоры из «Спартака», а «Ростов» поэтому плохо играет. Может Карпин волнуется и не может собраться. Но на самом деле нюансы и результаты исходят не только от тренера.
Не поддерживаю Федуна, который говорит, что тренер – 10 процентов успехов. Я думаю, что тренер – больше 50 процентов. Но есть и другие должности и люди, которые должны ему помогать, – отметил Юрий Первак.
– И что или кто еще «Спартаку» не дает показывать результат?
– Нужно восстановить спартаковский дух. Это самое главное. Ну вроде поперло в начале сезона, а потом снова неудача.
Да и руководство у «Спартака» сейчас непонятно откуда взялось. Спортивный директор Пол Эшуорт вообще известен только негативными своими действиями. И какая там взаимосвязь между спортивным, генеральным и тренером в «Спартаке» – непонятно. Нужно начинать с этого.