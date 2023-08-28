Статистика: участие Дзюбы сильно влияет на успехи «Локомотива»

Результаты московского «Локомотива» зависят от наличия в составе железнодорожников нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.

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В 2023 году «Локомотив» провёл 19 матчей в РПЛ, в 15 из которых Дзюба принял участие. При этом, когда форвард был на поле, железнодорожники одержали 11 побед, что составляет примерно 73%. Без Дзюбы «Локомотив» выиграл лишь однажды из четырёх попыток, что составляет 25%.

Также с Дзюбой в составе «Локомотив» набирает в среднем больше очков за матч — 2.3 против 1.5 без нападающего.