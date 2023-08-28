УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса

УЕФА не планирует вмешиваться в дело главы RFEF Луиса Рубиалеса.

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Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) был отстранен ФИФА от футбола на 90 дней за поцелуй с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост.

Генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс, являющийся сторонником Рубиалеса, направил в УЕФА жалобу на деятельность правительства Испании, заявив о вмешательстве в дела федерации. Письмо было направлено 26 августа, до того, как Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS, и до решения ФИФА отстранить функционера. При этом новое руководство RFEF не было в курсе того, что Кампс пожаловался в УЕФА.

Как сообщает As, в УЕФА приняли жалобу Кампса к сведению, однако вмешиваться в дела RFEF организация не планирует. Глава УЕФА Александер Чеферин решил не передавать жалобу в ФИФА, обладающую полномочиями накладывать санкции в случае политического вмешательства. Отмечается, что в УЕФА не хотят, чтобы скандал с Рубиалесом омрачил предстоящую жеребьевку Лиги чемпионов и церемонию вручения наград лучшим игрокам прошедшего сезона.