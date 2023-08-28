Испанский тренер «Оренбурга» ответил, чувствует ли давление из-за работы в РФ

«Как в Испании отреагировали на моё назначение? Очень бурно! Информация быстро распространилась, было много звонков от журналистов, просили дать интервью на радио. Здесь нужно понимать, что я родом с очень маленького острова, и не каждый уезжает оттуда, а уж тем более работает за границей.



Испытываю ли давление из-за политики? Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне», — приводит слова Давида Деограсии «Матч ТВ».