Бразильский хавбек Жуниньо близок к переходу в ЦСКА

Московский ЦСКА в ближайшее время может пополнить свой состав ещё одним бразильским полузащитником. Жуниньо Капишаба может перебраться из мексиканского «РБ Брагантино» в стан «армейцев». Об этом сообщил известный спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, мексиканский клуб принял предложение из Москвы и согласился продать своего футболиста за сумму в размере 5,5 миллионов долларов.

Ожидается, что сделка между клубами будет закрыта в ближайшие дни, и футболист прилетит в Россию уже на этой неделе.