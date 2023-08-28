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Марцел Личка: пиво всегда лучше колы или фанты

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что позволяет своим футболистам пить пиво. По мнению чешского специалиста, пиво лучше газированных напитков.

Личка рассказал, что позволяет своим футболистам выпивать
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«Разрешаю ли я своим футболистам пить пиво после матчей? Лучше выпить одну-две бутылки пива объёмом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо (смеётся). В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!

Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по пять-семь бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 11 очков в шести матчах.

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