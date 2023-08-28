Личка рассказал, что позволяет своим футболистам выпивать

«Разрешаю ли я своим футболистам пить пиво после матчей? Лучше выпить одну-две бутылки пива объёмом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо (смеётся). В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!



Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по пять-семь бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — приводит слова Лички «РБ Спорт».