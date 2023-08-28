Мостовой назвал Абаскаля "ноунеймом"

«Если смотреть на турнирную таблицу, там видно — 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту».



Для меня Абаскаль — ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», — сказал Мостовой.