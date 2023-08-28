Уволенный из "Ахмата" тренер поделился планами на будущее

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что не устал от футбола и готов рассматривать любые предложения, в том числе из Второй лиги.

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Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» в середине августа. Под его руководством команда в первых четырех матчах чемпионата России потерпела три поражения. В понедельник выступающая во Второй лиге «Уфа» объявила об отставке Сергея Гуренко.

— Я не устал от футбола. Да, не получилось, но я буду рассматривать варианты работы, обязательно. Сейчас еще рано, не делаю тренерам и коллегам отставок. Как сложится, так и сложится. Все мы хотим работать, в том числе и я.

— Будете рассматривать все предложения или, к примеру, Вторую лигу отметёте сразу?

— В тренерской ситуации нет подразделения на лиги. Кононову поступило предложения от «Сатурна», он его принял. Видимо, ему нравится что то строить. Если завтра мне скажут, что есть вот такой четкий план развития клуба какого то — это одна ситуация. Если просто работа ради работы — это другое. Все определяют нюансы.

— Сейчас «Уфа» осталась без тренера. Пошли бы?