«Фенербахче» сделает предложение «Зениту» по Венделу

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» собирается сделать предложение по аренде полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Fotomac.

© Чемпионат.com

По информации источника, предложение по полузащитнику поступит в офис «Зенита» на этой неделе. Аренда будет включать в себя опцию выкупа. Руководство «Фенербахче» постарается быстрее завершить переход.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник принял участие в четырёх матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.