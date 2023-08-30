Азар отказался стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар в летнее трансферное окно отклонил сразу шесть предложений от клубов из разных стран. С 1 июля 32-летний бельгиец является свободным агентом.

Как сообщает As, Азару поступали интересные с финансовой точки зрения предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Шотландии, Испании и Франции, однако ни одно из них не убедили Эдена. Источник отмечает, что интерес к бельгийцу проявлял «Интер Майами», в состав которого выступает Лионель Месси, однако Азар всё равно отказал команде Дэвида Бэкхема.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эден Азар принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста и скоро объявит об этом официально.