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Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ
© РИА Новости

Дзюба счел таковым одноклубника Наира Тикнизяна.

«Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — заявил он.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Защитник выступает за железнодорожников с августа 2021 года.

В марте 2023 года Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Он объяснил, что на него повлияло отстранение российских команд от международных турниров.