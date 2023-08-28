Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ

«Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — заявил он.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Защитник выступает за железнодорожников с августа 2021 года.