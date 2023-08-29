Дзюба о Тикнизяне: самый отмороженный футболист РПЛ

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале клуба поделился мнением о своем одноклубнике Наире Тикнизяне.

"Нравится ли мне музыка в раздевалке? Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле", — сказал Дзюба.

Тикнизян стал игроком "Локомотива" летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.