"Интер" обыграл "Кальяри" в заключительном матче 2-го тура Серии А
Миланский "Интер" одержал победу над новичком Серии А "Кальяри" в заключительном матче 2-го тура чемпионата Италии. Игра состоялась на стадионе "Униполь Домус" в Кальяри и закончилась со счетом 2:0 (2:0) в пользу гостей. На 21-й минуте нидерландский защитник Дензел Дамфрис с передачи форварда сборной Франции Маркуса Тюрама вывел "Интер" вперед. Спустя 9 минут действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес удвоил счет.
Команда Симоне Индзаги одержала вторую победу на старте сезона и с 6 очками делит верхнюю строчку в таблице Серии А с "Миланом", "Наполи" и "Вероной". После двух сыгранных туров "Кальяри" набрал 1 очко и остался на 15-м месте.
Чемпионат Италии. 2-й тур
"Кальяри" 0:2 "Интер"
Голы: Думфрис, 21, Мартинес, 30.