"Интер" обыграл "Кальяри" в заключительном матче 2-го тура Серии А

Миланский "Интер" одержал победу над новичком Серии А "Кальяри" в заключительном матче 2-го тура чемпионата Италии. Игра состоялась на стадионе "Униполь Домус" в Кальяри и закончилась со счетом 2:0 (2:0) в пользу гостей. На 21-й минуте нидерландский защитник Дензел Дамфрис с передачи форварда сборной Франции Маркуса Тюрама вывел "Интер" вперед. Спустя 9 минут действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес удвоил счет.