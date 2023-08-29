Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу впервые после своей травмы, полученной в декабре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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37-летний футболист проводил занятия вместе с игроками, не вышедшими в старте в матче против «Аугсбурга», а также коллегами-вратарями.

Немецкий вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.