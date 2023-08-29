Гендир «Динамо» высказался по поводу трансфера Карраскаля из ЦСКА

«У «Динамо» и ЦСКА тёплые отношения не только в медиа. Это отражалось и в переговорах по переходу Хорхе Карраскаля. Мы довольно быстро нашли общий язык по данному вопросу. Думаю, трансфер был взаимовыгоден для обеих сторон», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.