«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

Завершился матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

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Под конец первого тайма, на 44-й минуте, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. В начале второго тайма, на 51-й минуте, защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнял счёт в матче. Почти сразу же хозяева вновь вышли вперёд — на 53-й минуте Ясмин Челикович смог снова поразить ворота самарской команды. В самой концовке встречи, на 90+4-й минуте, Иван Олейников забил третий мяч «Ахмата» в матче, установив окончательный счёт — 3:1, уверенная победа грозненской команды.